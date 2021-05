Enel, via ai Flexibility Lab per testare soluzioni innovative per le reti elettriche

editato in: da

(Teleborsa) – Enel ha dato il via a Flexibility Lab, iniziativa che consiste nella realizzazione di quattro test center decentralizzati dotati di personale altamente qualificato, sistemi avanzati e strumentazione all’avanguardia, in grado di replicare le reali e complesse condizioni di funzionamento delle reti elettriche per sperimentare soluzioni innovative di flessibilità.

“La diffusa disponibilità di energia prodotta da fonti rinnovabili, lo sviluppo della mobilità elettrica e la crescente elettrificazione dei consumi impongono una maggiore resilienza della rete, per rispondere efficacemente alle esigenze del settore dell’energia che sta conoscendo una rapida e completa transizione”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, Direttore Divisione Globale Infrastrutture e Reti di Enel.

Le quattro strutture Flexibility Lab, che in Italia si trovano a Milano e Bari, e in Spagna a Malaga e Barcellona, si concentreranno su diverse esigenze di flessibilità della rete: i siti italiani si specializzeranno su soluzioni di rete energetica a media e bassa tensione, offrendo possibilità di simulazione ed emulazione digitale in tempo reale, stress-testing e integrazione di sistema delle varie risorse di flessibilità.

I siti spagnoli dispongono dell’infrastruttura necessaria per sviluppare progetti pilota relativi alla flessibilità all’interno di una rete elettrica simulata, emulata e persino realmente interconnessa. In particolare, il sito di Barcellona avrà anche una struttura completamente attrezzata per eseguire test tecnologici relativi alla mobilità elettrica e integrazione vehicle-grid, nonché emulatori di domanda e generazione e dispositivi di storage per diverse tecnologie.