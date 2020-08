Enel unica azienda italiana e unica utility al mondo inclusa nello SBMAG

editato in: da

(Teleborsa) – Enel è stata inclusa nel London Stock Exchange Sustainable Bond Market Advisory Group (SBMAG), unica azienda italiana e unica utility al mondo a far parte di questa iniziativa.

SBMAG comprende attori chiave del mercato che lavorano attivamente nel settore della finanza sostenibile per consigliare le aziende e gli investitori che cercano di attrarre capitali per la transizione verso un’economia a basse emissioni di CO2.

“La nostra partecipazione allo SBMAG conferma la leadership e l’impegno di Enel nello sviluppo della finanza sostenibile”, afferma il Cfo di Enel, Alberto de Paoli, aggiungendo “continuiamo a posizionarci come un trendsetter in questo settore e la partecipazione in questa iniziativa, insieme ai principali attori di mercato quali associazioni di categoria, studi legali, investitori ed emittenti di obbligazioni, ci permetterà di condividere la nostra esperienza e supportare ulteriormente i mercati globali nell’accelerazione della transizione energetica per tutti”