Enel, Starace: per M&A in USA dobbiamo trovare l’asset giusto. No comment su ERG

editato in: da

(Teleborsa) – Prestazioni operative solide – con le performance in ripresa che proseguiranno nella stessa direzione nella seconda parte dell’anno, focus sulla continua semplificazione nell’area Latam per sbloccare valore, accelerazione sul già rapido aumento dello sviluppo delle rinnovabili grazie alla crescita di tutta la pipeline. Sono questi i punti principali della strategia di Enel per i prossimi mesi, secondo quanto ha detto il CEO Francesco Starace nella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati per il primo semestre.

Starace ha affermato che “la produzione di elettricità è quasi tornata ai livelli del 2019”, sottolineando il “significativo cambiamento nel mix” realizzato grazie ai progressi nel campo delle rinnovabili, che infatti ora contano per il 56% della capacità totale. “Raggiungeremo – più o meno – l’obiettivo 2021 di capacità da fonti rinnovabile con performance positive nel terzo e quarto trimestre”, ha aggiunto.

Il CFO Alberto De Paoli ha affermato che i “target 2021 sono tutti pienamente confermati“. La guidance fornita a novembre 2020, oggi confermata, prevede che nel 2021 la società raggiunga un EBITDA ordinario compreso tra 18,7 e 19,3 miliardi di euro, un utile netto ordinario di gruppo compreso tra 5,4 e 5,6 miliardi di euro e un dividendo per azione garantito pari a 0,38 euro per azione. La società prevede inoltre che tra il 2020 e il 2030 l’EBITDA ordinario del gruppo cresca in termini di CAGR del 5%-6%, con un utile netto ordinario in crescita del 6%-7%, sempre in termini di CAGR.



Con riguardo al risultato netto ordinario del gruppo a 2.299 milioni di euro nel primo semestre 2021 (2.405 milioni di euro nel primo semestre del 2020, -4,4%), De Paoli ha detto che sarebbe stato in aimento del 10% se non fosse stato per l’impatto negativo di FX e elementi non ricorrenti. In particolare, ci sono stati 200 milioni di euro di impatto negativo su oneri finanziari da responsabilità di gestione, 120 milioni da imposte non ricorrenti. Il CFO ha inoltre sottolineato che il costo medio del debito si attesta al 3,6%, in miglioramento. Un altro elemento positivo che è stato citato è l’aumento della quota di finanza sostenibile, riducendo al contempo ulteriormente il costo del debito. “La quota di finanza sostenibile aumenta di 13 p.p rispetto al 2020, sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo del 48% nel 2023”, ha sottolineato il direttore finanziario.

Le domande degli analisti hanno toccato anche temi caldi come l’acquisto di asset in Italia, operazione di M&A oltreoceano e la dismissione della quota in Open Fiber. A proposito dei rumors che vedono Enel interessata ad acquisire alcuni asset messi in vendita da ERG, Francesco Starace ha detto che “non possiamo commentare la vendita di asset con ERG. Non commentiamo i procedimenti in corso in particolare questo tipo di news. Quello che possiamo dire è che siamo sempre associati e associati a ogni transazione che accade in Italia, sia che la stiamo portando avanti sia no. Ma questo è qualcosa che sarà chiaro nelle prossime settimane. Non possiamo commentare questo punto”.

A chi chiedeva se c’è un ritardo nella firma dell’accordo con Macquarie per la cessione del 40% della quota detenuta da Enel in Open Fiber, il CEO ha affermato risposto: “Non pensiamo ci sia un ritardo. Stiamo lavorando per raggiungere la firma nei prossimi giorni. Penso che sia qualcosa che potrà accadere di sicuro entro la fine dell’anno e non vediamo probabile che la transazione andrà oltre”.

“In ogni mercato in cui siamo abbiamo opportunità di lanciare IPO come, ad esempio, in Brasile ma dobbiamo parlare sempre prima con i nostri co-shareholders in America Latina”, ha detto Starace, sottolineando che c’è uno “scounting” negli Stati Uniti ma al momento il gruppo è concentrato sull’America Latina. “Gli Stati Uniti sono un grande mercato, lo scouting è in corso – ha puntualizzato – Dobbiamo trovare l’asset giusto e un accordo. Probabilmente verrà fuori, ma non al momento”.