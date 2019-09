Enel, Starace partecipa al Climate Action Summit di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Enel partecipa al Climate Action Summit 2019, l’evento globale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che riunisce leader di imprese e di Governo convocato dal Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

In vista del vertice e in linea con l’obiettivo di decarbonizzazione totale per il 2050, si legge in una nota, Enel si è impegnata all’inizio di questo mese a ridurre del 70% le emissioni dirette di gas serra per kWh entro il 2030, rispetto al 2017, recependo l’aggiornamento dell’iniziativa Science Based Targets di aprile 2019.

“Il cambiamento climatico può essere affrontato già oggi. Abbiamo le tecnologie e le soluzioni e cresce l’interesse della comunità finanziaria a spingere in questa direzione. Sono adesso necessarie la volontà e la lucidità per accelerare la transizione verso una economia sostenibile e decarbonizzata. Eventi globali come il Climate Summit ONU sono fondamentali per permettere ai governi di affrontare insieme la più difficile sfida della nostra epoca” ha commentato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore generale di Enel che parteciperà anche al Forum del settore privato delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.