Enel si aggiudica supporto BEI per istallazione colonnine auto elettriche

(Teleborsa) – Enel è riuscita ad aggiudicarsi il sostegno finanziario della Banca Europea per gli Investimenti per l’istallazione di una nuova rete di colonnine di ricarica delle auto elettriche. E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato oggi a Roma tra la BEI ed Enel X Mobility, controllata di Enel X, la Unità del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali.

La BEI parteciperà infatti al piano di installazione di circa 14 mila colonnine di ricarica in tutta Italia nei prossimi cinque anni, accollandosi la metà dell’investimento previsto. Enel X Mobility sarà infatti destinataria di un finanziamento complessivo di 115 milioni di euro e della durata di 10 anni, garantito da Enel Spa, di cui 50 milioni di euro già perfezionati.

Per la BEI, che sosterrà circa il 50 per cento dell’investimento complessivo di Enel X Mobility, l’operazione rientra in uno dei principali filoni di attività: il finanziamento di progetti di contrasto al cambiamento climatico nei settori dell’innovazione e mobilità sostenibile.

Enel X è impegnata a dare un forte impulso allo sviluppo della mobilità elettrica in Italia con il suo Programma nazionale che punta a dotare il Paese di 7mila punti di ricarica entro il 2020, fino ad arrivare a 14.000 entro la fine del 2022, investendo circa 300 milioni di euro.

La rete capillare di ricarica di Enel X sarà composta da colonnine Quick (22 kW) nelle aree urbane e Fast (50 kW) e Ultra Fast (oltre 150 kW), per la ricarica veloce, in quelle extraurbane. Oltre il 60% dei punti di ricarica verrà installato nelle grandi aree metropolitane e nelle altre città, mentre la restante parte garantirà una prima copertura nazionale, per garantire gli spostamenti di medio e lungo raggio, nelle zone extraurbane e sulle strade a lunga percorrenza.