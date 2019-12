Enel si aggiudica il Corporate Startup Stars Award 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Enel si è aggiudicata il premio 2019 Corporate Startup Stars Award come azienda più attiva nell’Open Innovation in Europa. Nello specifico, Enel guida la Top 12 SEP1 Europe’s Corporate Startup Stars, una classifica di grandi aziende che producono risultati concreti in termini di collaborazione con le startup. SEP ha valutato oltre 50 società europee, dichiarando vincitrice Enel per i suoi eccellenti risultati nella collaborazione con le startup in tutto il mondo. L’azienda si è inoltre aggiudicata il premio 2019 Corporate Startup Procurement Award in virtù dei suoi eccellenti rapporti, in tema di acquisti, con le startup più innovative.

“Questi riconoscimenti confermano ancora una volta la nostra leadership nell’innovazione” – ha dichiarato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel –. “Già nel 2015 abbiamo definito il nostro approccio all’Open Innovation, abbinando innovazione e sostenibilità in quella che all’epoca sembrava una combinazione alquanto singolare. Il risultato è stato un fenomenale effetto sinergico che ha generato valore per noi e per i nostri stakeholder, comprese le startup e le comunità intorno a noi. Per il futuro, puntiamo a incrementare ancora i nostri sforzi nell’innovazione aperta per trasformare Enel in un’azienda totalmente digitale e platform-based, con l’obiettivo finale di massimizzare il valore generato dalla transizione energetica e dall’elettrificazione dei consumi”.