Enel, risultato netto in crescita del 20% a 2,6 miliardi. Dividendo da 0,358 euro

(Teleborsa) – Enel ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 19% a 64.985 milioni di euro. A pesare è l’impatto della pandemia sulle quantità di gas ed energia elettrica vendute in Italia e Spagna, le minori attività di trading e l’effetto cambi negativo in America Latina. L’EBITDA ordinario è sostanzialmente stabile a 17.940 milioni di euro, mentre il risultato netto del gruppo è cresciuto del 20% a 2.610 milioni di euro.

L’indebitamento finanziario netto si è attestato a 45.415 milioni di euro (45.175 milioni di euro a fine 2019, +0,5%) e gli investimenti sono saliti del 2,5% a 10.197 milioni di euro. Il CdA ha proposto un dividendo complessivo per l’intero esercizio 2020 pari a 0,358 euro per azione (di cui 0,175 euro per azione già corrisposti come acconto a gennaio 2021), in crescita del 9,1% rispetto al dividendo riconosciuto nel 2019.

“I risultati di Enel per il 2020 evidenziano il forte impegno da parte del gruppo per una crescita sostenibile, come dimostrano gli oltre 10 miliardi di euro investiti durante l’anno”, ha dichiarato Francesco Starace, CEO del gruppo Enel. “Nel corso del 2021, in linea con il Piano Strategico e i suoi obiettivi di decarbonizzazione e digitalizzazione, prevediamo di accelerare gli investimenti nelle rinnovabili, nel miglioramento della qualità e della resilienza delle reti, nonché nell’elettrificazione dei consumi”, ha aggiunto.

In particolare, nel 2021 il gruppo accelererà gli investimenti nelle energie rinnovabili soprattutto in America Latina e Nord America, aumenterà gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità e della resilienza delle reti di distribuzione, specialmente in Italia e America Latina, e lavorerà all’incremento degli investimenti dedicati all’elettrificazione dei consumi, soprattutto in Italia.