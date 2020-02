Enel, ricavi 2019 in forte crescita e EBITDA ordinario “sopra target”

editato in: da

(Teleborsa) – Enel annuncia i risultati preliminari del 2019, che evidenziano ricavi in aumento del 6,1% a 80,3 miliardi di euro, rispetto ai 75,7 miliardi di euro realizzati nel 2018. Un risultato che fa perno sul buon andamento del settore Infrastrutture e Reti, in particolare in America Latina, e su Generazione Termoelettrica e Trading in Italia.

L’Ebitda ordinario registra una crescita del 10,5% a 17,9 miliardi di euro, in crescita del 10,5% rispetto ai 16,2 miliardi di euro

del 2018. L’Ebitda, che include gli effetti delle operazioni straordinarie, è pari a 17,7 miliardi di euro (16,3 miliardi di euro nel 2018, +8,6%).

L’AD di Enel, Francesco Starace, ha sottolineando che l’EBITDA ordinario risulta “superiore al target già rivisto al rialzo” a fine 2019. “In linea con l’obiettivo di decarbonizzazione del Gruppo- ha aggiunto – continuiamo a rafforzare la leadership globale nelle rinnovabili con oltre 3 GW di capacità costruita nell’anno in tutto il mondo, battendo nuovamente il nostro stesso record dell’anno precedente”.

“L’eccellente performance registrata nel 2019 rappresenta dunque un ulteriore progresso verso il perseguimento dei nostri obiettivi, ponendoci in posizione privilegiata per il conseguimento dei target del Piano Strategico 2020-2022 nonché degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite su cui siamo impegnati”, ha concluso.

L’Indebitamento finanziario netto di Enel al 31 dicembre fine 2019 era pari a 45,2 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto ai 41,1 miliardi di euro rilevati a fine dicembre 2018, per effetto degli investimenti realizzati, dei pagamenti di dividendi e di operazioni di natura straordinaria.

Nel corso del 2019, il Gruppo Enel ha prodotto complessivamente 229,1 TWh di elettricità (250,3 TWh nel 2018), ha distribuito sulle proprie reti 504,0 TWh (484,44 TWh nel 2018) ed ha venduto 301,7 TWh (295,4 TWh nel 2018).