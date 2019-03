Enel resiste alle vendite, aiutano bilancio e outlook

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in moderato rialzo la prestazione di Enel, che scambia con una variazione percentuale dello 0,22%, il giorno dopo aver annunciato i conti 2018 e confermato i target per l’anno in corso.

Il trend del gruppo energetico mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all’indice di riferimento.

Lo status tecnico di Enel è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,619 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,577. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,661.