Enel rafforza la propria presenza in America Latina

(Teleborsa) – Enel acquista il 21% di Ufinet International. Tramite Enel X S.r.l., l’utility italiana ha firmato un accordo con una holding controllata da Sixth Cinven Fund, fondo gestito dalla società di private equity internazionale Cinven, per l’acquisto, a fronte di un investimento di 150 milioni di euro, di circa il 21% del capitale di una società veicolo, nella quale confluirà il 100% di Ufinet International, operatore wholesale di reti in fibra ottica leader in America Latina. Sixth Cinven Fund, a sua volta, deterrà circa il 79% del capitale della NewCo.

In base all’accordo, Enel X International avrà un’opzione call per acquisire la partecipazione di Sixth Cinven Fund, che potrà esercitare tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, a fronte di un investimento aggiuntivo compreso fra 1.320 milioni di euro e 2.100 milioni di euro e definito sulla base di determinati indicatori di performance.

Il closing dell’operazione, che il Gruppo Enel finanzierà tramite risorse proprie, è previsto nel mese di luglio 2018.

“La positiva evoluzione della nostra attività in America Latina continua con l’acquisizione di Ufinet International”, ha dichiarato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel. “Dopo aver completato con successo la riorganizzazione delle nostre attività in Cile all’inizio di quest’anno e la recente acquisizione di Eletropaulo, questo accordo rafforza ulteriormente la nostra posizione di leader nella gestione di infrastrutture nella regione. Enel X beneficerà dell’esperienza acquisita in Italia attraverso la joint venture Open Fiber nello sviluppo di servizi wholesale ultra-broadband, in sinergia con le reti di distribuzione che operiamo nelle più grandi metropoli dell’America Latina, dove si sta registrando una rapida crescita della domanda di connettività.”