Enel pronta al divorzio con F2i?

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per Enel che a Piazza Affari viaggia in rialzo dell’1,91%. Secondo alcune indiscrezioni stampa, Enel Green Power, si appresterebbe a rompere consensualmente la joint venture nel fotovoltaico con F2i. Motivo? Strategie diverse.

Dal 2015 i due gruppi sono uniti in una joint venture paritetica, EF Solare: nata per sviluppare e consolidare il mercato del fotovoltaico in Italia con l’obiettivo di raggiungere 1.000 MW di potenza installata. Già qualche settimana fa, si ipotizzava la rottura.

L’esame di breve periodo di Enel classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,672 Euro e primo supporto individuato a 4,59. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,754.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)