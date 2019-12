Enel, nuovo record di capitalizzazione di mercato

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Enel si conferma la prima azienda nel mercato italiano e la prima azienda nel settore utilities in Europa per capitalizzazione. Il colosso energetico ha raggiunto un nuovo record di capitalizzazione di mercato arrivando a quota 7 euro ad azione e superando, per la prima volta, i 71 miliardi di euro di valore. Da inizio anno il titolo Enel ha registrato un incremento di valore (Total Shareholder Return) di circa il +45%, una delle migliori performance azionarie rispetto ai principali competitor Europei.