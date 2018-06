Enel, nel Regno Unito primo sistema di accumulo energetico a batteria stand-alone

editato in: da

(Teleborsa) – Enel ha avviato le operazioni di Tynemouth, il primo sistema di accumulo energetico a batteria stand-alone (BESS), situato nel distretto di North Tyneside, vicino Newcastle, nel Regno Unito.

Il sistema, sviluppato dalla divisione Global Thermal Generation di Enel, utilizza batterie a ioni di litio per un totale di 25 MW/12.5 MWh. L’investimento complessivo di Enel nel progetto, comprensivo dei lavori di costruzione, è pari a circa 20 milioni di euro.

“L’entrata in esercizio di Tynemouth è un passo importante per Enel essendo il primo sistema di accumulo energetico a batteria stand-alone di dimensioni industriali del Gruppo, e dimostra le grandi potenzialità offerte da questa promettente soluzione nell’affrontare le sfide della transizione energetica” ha commentato Enrico Viale, responsabile Global Thermal Generation di Enel.

Tynemouth offre servizi di bilanciamento della rete grazie a un contratto di regolazione rapida di frequenza (Enhanced Frequency Response, EFR) di quattro anni con l’operatore di rete britannico National Grid, aggiudicato al progetto in seguito alla gara EFR indetta dall’operatore nel 2016. Concluso il periodo contrattuale di quattro anni, l’impianto parteciperà a gare per l’aggiudicazione di servizi di dispacciamento e di capacity market. Enel ha acquisito il progetto l’anno scorso comprando il 100% delle azioni di Tynemouth Energy Storage Limited dallo sviluppatore ed operatore energetico europeo Element Power. La compagnia energetica britannica RES ha agito da appaltatore EPC per il progetto e supporterà Enel nell’operatività e manutenzione di Tynemouth BESS con un contratto di quattro anni. In linea con l’impegno del Gruppo per la sostenibilità, Enel ha sostenuto delle iniziative per migliorare il sito, originariamente dedicato ad attività di trasporto, rottamazione e stoccaggio. Fra le iniziative figurano la rimozione di tutto il materiale di scarto, detriti e rifiuti dal sito e da uno stagno vicino. Inoltre, è stato attuato un piano per mitigare l’impatto dei lavori di costruzione sull’habitat di fauna locale.

Tynemouth fa parte di un portafoglio di progetti che Enel sta sviluppando per posizionarsi nel promettente settore dei sistemi di accumulo energetico a batterie, una tecnologia in grado di contribuire all’impegno del Gruppo a favore dello crescita a basse emissioni di carbonio e di un business sostenibile: attualmente sono in fase di sviluppo progetti per una capacità totale di 750 MW, e comprendono il BESS da 20 MW, attualmente in costruzione, abbinato alla centrale elettrica di Litoral in Spagna e impianti BESS stand-alone per 88 MW già contrattati negli Stati Uniti.