Enel, Morgan Stanley alza il TP a 7,5 euro e conferma Overweight

editato in: da

(Teleborsa) – Morgan Stanley ha rivisto al rialzo il target price di Enel, portandolo a 7,5 euro da 6,2 euro e confermando una raccomandazione Overweight. Il titolo oggi in Borsa tratta infatti al di sopra del precedente livello, con scambi attorno a 6,951 euro con un incremento dello 0,77% sul prezzo di chiusura della vigilia.

Nel motivare il miglioramento, gli analisti di Morgan Stanley citano una valutazione che risulta ancora “a sconto” di circa il 9% rispetto al settore di appartenenza, nonostante la performance brillante dell’ultimo periodo ed il momentum dell’EPS.

Morgan Stanley cita anche al Capital Market Day del 26 novembre prossimo, che per la banca d’affari rappresenta un “catalizzatore chiave” per la compagnia energetica italiana, in quanto definirà la strategia per il prossimo triennio e la view sul lungo termine.