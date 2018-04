Enel modifica OPA per Eletropaulo

editato in: da

(Teleborsa) – Enel rafforza ulteriormente il suo impegno nei confronti dell’OPA lanciata su Eletropaulo e, migliorata successivamente, per facilitare il processo dell’offerta.

Enel Brasil Investimentos Sudeste, controllata della big italiana, ha apportato una modifica alle condizioni dell’OPA, conferendo ad Eletropaulo, a titolo di aumento di capitale, almeno 1,5 miliardi di reais brasiliani (equivalenti a circa 355 milioni di euro al cambio corrente) nell’eventualità in cui nessuna delle offerte pubbliche lanciate su Eletropaulo abbia esito positivo.

Tale impegno – spiega Enel – “intende facilitare la decisione del Consiglio di Amministrazione di Eletropaulo di annullare l’aumento di capitale in corso che, come attualmente strutturato, sta creando interferenze indebite con il processo di offerta. L’impegno è alternativo a quello della stessa Enel Sudeste di sottoscrivere un aumento di capitale per lo stesso importo nel caso in cui l’Offerta abbia esito positivo, come annunciato al mercato lo scorso 19 aprile”.

L’Offerta, finalizzata ad acquisire l’intero capitale di Eletropaulo, è stata lanciata da Enel Sudeste per un corrispettivo di 28 reais brasiliani per azione; tale Offerta è condizionata, tra l’altro, all’acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale sociale di Eletropaulo e all’annullamento del relativo aumento di capitale in corso.

Ieri (23 Aprile) Neoenergia, la controllata latino-americana di Iberdrola, ha rilanciato mettendo sul piatto 29,4 reais per azioneper un esborso complessivo di 4,9 miliardi di reais.