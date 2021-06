Enel mette in esercizio parco eolico brasiliano Lagoa dos Ventos da 716 MW

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Green Power Brasil Participacoes, controllata brasiliana per le rinnovabili del Gruppo Enel, ha messo in esercizio il parco eolico Lagoa dos Ventos da 716 MW, il più grande attualmente in funzione nell’America del Sud e il più esteso di questo tipo fra quelli di Enel Green Power.

La costruzione dell’impianto, sito nelle municipalità di Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio, nello stato nordorientale di Piauí in Brasile, ha richiesto un investimento di circa 3 miliari di real brasiliani, pari a quasi 620 milioni di euro al tasso di cambio attuale.

“Lagoa dos Ventos è un progetto eolico da record e la sua entrata in esercizio segna un importante traguardo per Enel Green Power nel mondo, in particolare alla luce delle sfide dello scenario sanitario globale”, ha dichiarato Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power e Responsabile della Divisione Global Power Generation di Enel. “Essendo il nostro più grande parco eolico nel mondo – ha aggiunto – Lagoa dos Ventos rappresenta un importante passo avanti per la nostra crescita sostenibile, oltre a supportare la ripresa verde in Brasile e a contribuire ulteriormente alla diversificazione del mix energetico del Paese.”

Lagoa dos Ventos , che ora funziona a pieno regime, è composto da 230 turbine eoliche e sarà in grado di generare annualmente più di 3,3 TWh di energia rinnovabile, evitando ogni anno l’emissione in atmosfera di oltre 1,9 milioni di tonnellate di CO2.

Della capacità installata totale del parco eolico, 510 MW sono stati aggiudicati a Enel Green Power nella gara pubblica brasiliana “A-6” del dicembre 2017 e sono associati a contratti di fornitura energetica ventennali con un pool di società di distribuzione operanti nel mercato regolamentato brasiliano, mentre l’energia prodotta dai rimanenti 206 MW sarà destinata al mercato libero per la vendita a clienti retail, sfruttando la presenza integrata di Enel nel Paese.

Nel dicembre 2020, Enel ha annunciato l’avvio della costruzione del nuovo progetto eolico Lagoa dos Ventos III da 396 MW. Con il nuovo parco eolico, che richiederà un investimento di quasi 360 milioni di euro, la capacità totale di Lagoa dos Ventos raggiungerà circa 1,1 GW. L’intero complesso eolico comprenderà 302 turbine eoliche e sarà in grado di generare annualmente circa 5,0 TWh, evitando ogni anno l’emissione in atmosfera di oltre 2,8 milioni di tonnellate di CO2.