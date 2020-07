Enel, Mainfirst alza il target price delle azioni

editato in: da

(Teleborsa) – Continuano i giudizi positivi su Enel che – dopo quello di Societe Generale – viene premiata dagli analisti di Mainfirst con un aumento del target price a 8.95 da 7.80 euro per azione.

Secondo il report infatti, il settore dei servizi pubblici ha continuato a garantire forte affidabilità anche durante l’emergenza Covid e la conseguente crisi economica.

Inoltre, l’impegno della politica alla transizione energetica – confermato dal Green Deal della Commissione Europea – è stato rafforzato dopo l’emergenza Covid, fattore che migliora la visibilità sulla potenziale di creazione di valore per le aziende maggiormente impegnate nella conversione green.

A ciò si aggiungono le migliori prospettive per i tassi di interesse in Italia e Spagna che gli analisti vedono in netto miglioramento dopo la conferma dell’impegno della Commissione UE con il suo Recovery fund e il piano di acquisti della BCE.

Enel è dunque – con Terna – il titolo a grande capitalizzazione su cui puntare: secondo Mainfirst, i titoli offrono rendimenti da dividendi attesi del 5% e oltre.