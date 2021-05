Enel, lanciato il nuovo Integrated Reporting 2020 digitale

editato in: da

(Teleborsa) – Enel ha reso oggi disponibile sul proprio sito l’Integrated Reporting 2020 nella sua versione digitale, con cui il Gruppo racconta le performance del 2020, le prospettive di medio e lungo termine, la propria strategia e modello di business sostenibile e integrato, in attuazione del purpose “Open Power for a Brighter Future: we empower a sustainable progress” a cui Enel si ispira per la creazione di valore per e con tutti i propri stakeholder nel lungo periodo.

“L’Integrated Reporting 2020 è il nuovo modo con cui Enel racconta la sua capacità di generare valore sostenibile nel breve, medio e lungo periodo per tutti – ha commentato Alberto De Paoli, CFO del Gruppo Enel – Il nuovo concetto di stakeholder capitalism che indirizza le nostre azioni ci ha permesso di identificare e comprendere le aspettative dei nostri stakeholder e di creare una modalità interattiva e interconnessa di comunicazione che consenta di integrare le informazioni disponibili nei nostri documenti in una visione olistica del Gruppo e del suo processo di creazione di valore attraverso un modello di business sostenibile.”

“Attraverso uno storytelling condiviso, vogliamo raccontare in modo innovativo la strategia di Enel e il suo modello di business sostenibile e integrato – ha aggiunto Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer del Gruppo Enel – In questo modo, rendiamo evidente la visione di Enel che concretizza il binomio sostenibilità e innovazione, dove la spinta al cambiamento e la creatività delle nostre persone guidano il costante impegno del Gruppo, in armonia e in sinergia con tutti i nostri stakeholder, i contesti sociali in cui operiamo, i nostri partner industriali, la comunità finanziaria, i nostri colleghi. Solo in questo modo potremo creare davvero un progresso sostenibile, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) fissati dall’ONU”.