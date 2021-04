Enel Italia racconta l’energia: nasce #Enelstyle

editato in: da

(Teleborsa) – La forza delle parole insieme alla potenza delle immagini per valorizzare gli usi quotidiani dell’energia attraverso un piano editoriale ricco di momenti di condivisione e interazione con gli utenti: nasce #EnelStyle, il nuovo progetto di comunicazione di Enel.

Energia in musica! – Si parte dal nuovo profilo di Enel Italia su Spotify in cui, secondo i principi della psico-acustica, verranno pubblicate playlist studiate per scandire ogni momento della giornata a ritmo di energia.

Un piano al passo coi tempi che verrà declinato anche sul profilo Instagram dell’azienda, dove, attraverso l’uso delle immagini verranno ricreate storie, situazioni di vita, modalità di consumo dell’energia all’interno di luoghi ed elementi che scandiscono il nostro quotidiano.

Un concept versatile – si legge nella nota – “che verrà declinato e interagirà con gli altri canali social di Enel, tra cui Facebook, Twitter e LinkedIn. Attenzione particolare dedicata al sito al sito che ospiterà tutti i soggetti creativi a sostegno dello storytelling”.