Enel, informativa sull’acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Enel, tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2020, ha acquistato 290.052 azioni proprie al prezzo medio ponderato per il volume di 7,4466 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.159.909,564 euro.

L’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 29 luglio circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, disposto in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2020 e deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2020.

Dall’inizio del Programma, Enel ha acquistato 1.300.152 azioni proprie (pari allo 0,012788% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 9.689.535,038 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, il gruppo energetico detiene complessivamente, al 2 ottobre, 2.849.304 azioni proprie, pari allo 0,028026% del capitale sociale.

A Milano, effervescente Enel, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,15%.