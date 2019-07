Enel in rialzo: Moody’s migliora outlook

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva a Piazza Affari per il titolo Enel, che passa di mano in progresso dello 0,59%. L’agenzia internazionale Moody’s ha confermato il rating a Baa2, migliorando l’outlook a positivo da stabile.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gruppo energetico. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Enel evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,509 Euro. Primo supporto a 6,464. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 6,44.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)