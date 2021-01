Enel, il calendario finanziario del 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo energetico ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2021:

Lunedì 18/01/2021

Acconto sul dividendo dell’esercizio 2020 con pagamento il 20 gennaio 2021

Giovedì 04/02/2021

CDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2020

Giovedì 18/03/2021

CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020 e proposta di destinazione degli utili

Giovedì 06/05/2021

CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Giovedì 20/05/2021

Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della destinazione degli utili (unica convocazione)

Lunedì 19/07/2021

Saldo del dividendo dell’esercizio 2020 con pagamento il 21 luglio 2021

Giovedì 29/07/2021

CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Giovedì 04/11/2021

CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021

Enel ha inoltre comunicato che nel mese di novembre 2021, in una data che sarà successivamente indicata, è programmato un incontro con la comunità finanziaria per la presentazione dell’aggiornamento delle strategie aziendali del gruppo e che sono previste apposite conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti e investitori