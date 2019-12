editato in: da

(Teleborsa) – Ottima giornata per l’Enel che avanza del 2,14% alla Borsa di Milano, collocandosi in vetta ai titoli guida. La big dell’energia ha annunciato oggi una partnership con Melita, che le consentirà di offrite anche servizi di connettività in fibra, associandoli alle bollette di luce e gas.

Frattanto, il settore utilities è il migliore oggi sul mercato italiano, con un guadagno dell’1,6%. Fanno bene anche Italgas (+1%), HERA (+0,8%) e Terna (+0,6%)