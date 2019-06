Enel Green Power fornirà energia rinnovabile in USA al colosso Mondelez

editato in: da

(Teleborsa) – Enel, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America (EGPNA), ha siglato un accordo di fornitura (PPA) di 12 anni con la società multinazionale Mondelez International (Mondelez) che acquisterà l’energia immessa in rete da una porzione di 65 MW di Roadrunner, l’impianto solare fotovoltaico di EGPNA in Texas.

Mondelez International è presente in circa 150 paesi nel mondo con brand famosi a livello globale e locale come Oreo, Cadbury Dairy Milk, Milka e Toblerone.

L’energia fornita dall’impianto fotovoltaico Roadrunner di EGPNA è sufficiente per la produzione di oltre il 50% degli Oreo consumati negli Stati Uniti ogni anno, pari a circa 10 miliardi di biscotti, e ridurrà di 80mila tonnellate le emissioni di CO2 prodotte da Mondelez International. L’accordo rappresenta la più importante collaborazione in tema di rinnovabili stipulata da Mondelez International a livello globale nonché il suo primo PPA in questo ambito negli Stati Uniti. Inoltre, consente alla multinazionale del settore alimentare di compiere sostanziali progressi verso il raggiungimento dei suoi nuovi Impact Goals per il 2025, che tracciano un chiaro percorso verso la riduzione dell’impronta ambientale della società.

L’impianto di Roadrunner, attualmente in costruzione nella contea di Upton, in Texas, avrà una capacità totale di 497 MW e una volta a regime, sarà in grado di generare circa 1,2 TWh all’anno, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 800mila tonnellate di CO2 ogni anno. La prima fase di Roadrunner ha una capacità di 252 MW e dovrebbe essere completata entro la fine del 2019; la seconda, da 245 MW, dovrebbe essere completata l’anno successivo. Roadrunner è destinato a diventare il più grande impianto solare nel portafoglio statunitense di Enel.