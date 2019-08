Enel Green Power avvia costruzione nuova sezione parco solare in Brasile

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Green Power Brasil, controllata brasiliana di Enel nelle rinnovabili, ha avviato la costruzione di una nuova sezione da 133 MW del parco solare di Sao Goncalo do Gurgueia che porterà la capacità totale a 608 MW. L’investimento sarà di circa 422 milioni di real brasiliani, che consistono in circa 100 milioni di euro.

L’entrata in esercizio del parco solare è prevista nel 2020, con i lavori di costruzione iniziati già nell’ottobre 2018. La nuova sezione del parco solare, sarà in grado di generare circa 360 GWh all’anno, evitando l’emissione in atmosfera di circa 207.000 tonnellate di CO2 l’anno.

“L’ulteriore espansione di Sao Goncalo, il più grande impianto solare attualmente in costruzione in Sudamerica, rafforza il nostro impegno nell’aumentare la capacità rinnovabile di EGP in Brasile, dove siamo il principale operatore solare ed eolico in termini di capacita’ installata e portafoglio impianti” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, che continua dicendo “la produzione di energia beneficerà della nostra leadership nel campo dell’innovazione”.

“L’impianto – conclude Cammisecra – dedicherà una parte significativa del suo output al mercato libero dell’energia brasiliano”.