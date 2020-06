Enel Green Power avvia ampliamento parco eolico Cimarron Bend in Kansas

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Green Power (Gruppo Enel) ha avviato la costruzione dell’ampliamento da 199 MW del parco eolico di Cimarron Bend a Clark County, in Kansas. Un investimento dle valore di oltre 281 milioni di dollari USA.

L’estensione del parco, riguarda l’installazione di 74 turbine e aumenterà la capacità del progetto dagli attuali 400 MW a 599 MW, trasformandolo nel più grande parco eolico nel portafoglio nord-americano di Enel. La costruzione dovrebbe essere completata entro la fine del 2020.

“Enel Green Power punta all’eccellenza non soltanto sviluppando e costruendo nuovi progetti, ma anche espandendo strategicamente la flotta esistente”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power, aggiungendo che “l’’ampliamento di Cimarron Bend è la dimostrazione sia della maturità delle nostre operazioni nel settore eolico che del nostro impegno nell’aumentar eil portafoglio di impianti rinnovabili all’avanguardia che genereranno valore per molti anni a venire, fornendo al contempo energia sostenibile”.

Le prime due fasi di Cimarron Bend sono entrate in servizio nel 2016 e 2017 e hanno comportato un investimento complessivo di oltre 891 milioni di dollari USA. Una volta completato l’ampliamento da 199 MW, Cimarron Bend produrrà complessivamente oltre 2,7 TWh l’anno, che equivalgono a evitare l’emissione di 1,8 milioni di tonnellate di CO2.

L’elettricità prodotta da una porzione di 150 MW dell’estensione viene venduta nel quadro di un accordo per la fornitura di energia (Power Purchase Agreement, PPA) della durata di 15 anni con l’azienda di servizi elettrici Evergy e farà parte del programma Renewables Direct dell’azienda. “Mentre continuiamo a implementare una quota maggiore di energie rinnovabili nel nostro mix complessivo di generazione, Evergy è lieta di lavorare in partnership con Enel su questo progetto di ampliamento per aumentare la nostra capacità eolica totale”, ha affermato Kevin Brannan, Direttore Prodotti e Soluzioni di Evergy, Fonti Rinnovabili.

Un’altra porzione di 30 MW dell’estensione sarà acquistata da un’agenzia per l’azione congiunta (joint action agency) della Missouri Public Utility Alliance (MPUA), la Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission (MJMEUC), che fornisce energia mediante municipalizzate a oltre 60 comunità in Missouri e Arkansas, per una durata di 12 anni. “Aggiungere l’energia eolica prodotta da Cimarron Bend al nostro portafoglio energetico fornisce alle società di pubblici servizi che sono nostri membri una maggiore stabilità dei prezzi dell’energia e costi inferiori”, ha dichiarato Ewell Lawson, Vice-Presidente Affari Esterni di MPUA.

L’energia e i relativi crediti da rinnovabili derivanti dalla porzione originale da 400 MW di Cimarron Bend vengono venduti nel quadro di PPA a lungo termine con Google e il Kansas City Board of Public Utilities (BPU).