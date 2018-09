Enel Green Power, al via i lavori di ampliamento impianto storage di Cremzow

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Green Power ha iniziato i lavori di costruzione di ulteriori 20 MW di potenza dell’impianto di storage di Cremzow, in Germania. L’impianto di accumulo, il primo di Enel in Germania, contribuirà alla stabilizzazione della rete tedesca e faciliterà la transizione verso le fonti di energia rinnovabile. I lavori dell’impianto prevedono l’ampliamento del sistema di accumulo per ulteriori 20 MW.

L’ulteriore potenza, che andrà ad aggiungersi ai 2 MW / 3.2 MWh attivi fin da aprile, porterà l’impianto alla sua taglia finale di esercizio, pari a 22MW / 34.8MWh. L’impianto di Cremzow, nel Land del Brandeburgo, è figlio di un accordo tra Enel Green Power Germany, l’operatore eolico tedesco ENERTRAG e la società svizzera di soluzioni di accumulo energetico Leclanché siglato nel febbraio scorso e dal valore complessivo di 17 milioni di euro. I lavori di costruzione dell’impianto di accumulo, il primo di Enel in Germania, termineranno come previsto entro il dicembre del 2018.