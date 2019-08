Enel Green Power, aggiudicati 190 MW di eolico in India

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Green Power, attraverso la sua controllata indiana per le rinnovabili EGP India, si è aggiudicata il diritto di siglare un contratto di fornitura di energia della durata di 25 anni per un parco eolico da 190 MW in India. La capacità è stata assegnata nell’ambito dell’ottava tranche da 1,8 GW della gara eolica nazionale indetta dalla società governativa Solar Energy Corporation of India.

“Grazie a questa significativa aggiudicazione in gara continua a crescere la nostra presenza in India,” ha dichiarato Antonio Cammisecra, Responsabile di Enel Green Power.” L’India è già diventata un gigante mondiale nel campo dell’energia rinnovabile grazie al suo sistema di assegnazione tramite gara altamente competitivo e sofisticato. Stiamo contribuendo a questo vivace mercato rinnovabile attraverso il nostro patrimonio di competenze tecnologiche e il nostro approccio orientato alla sostenibilità. Questo successo nel nostro secondo bando di gara in India è una forte dimostrazione del nostro impegno, capacità e competitività nel mercato indiano delle energie rinnovabili.”

In base al contratto di fornitura di energia assegnato a EGP nella gara odierna, il parco eolico fornirà a SECI volumi specifici di energia per un periodo di 25 anni.

Il parco eolico, che dovrebbe entrare in esercizio nel secondo semestre del 2021, sarà in grado di generare più di 700 GWh di energia rinnovabile ogni anno, abbastanza da evitare l’emissione in atmosfera di circa 608,000 tonnellate continuando ad aiutare l’India a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità. L’attuale Governo indiano ha fissato l’obiettivo di raggiungere 100 GW di capacità solare e 60 GW di capacità eolica entro il 2022 rispetto ai circa 25 GW di solare e circa 35 GW di eolico installati attualmente.