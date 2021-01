Enel GP, joint venture con fondo sovrano Qatar per sviluppo energie rinnovabili

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Green Power (EGP), la società per le rinnovabili di Enel, ha concluso un accordo con Qatar Investment Authority (QIA) per una joint venture destinata al finanziamento, alla costruzione e alla gestione di progetti rinnovabili in Africa subsahariana. Le parti hanno inoltre firmato un accordo in base al quale QIA acquisirà il 50% della partecipazione di EGP in progetti in esercizio e in costruzione in Sud Africa e Zambia con una capacità di circa 800 MW.

Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, ha affermato: “Attraverso questa nuova partnership, uniremo la strategia sostenibile del nostro Gruppo, rafforzata dall’esperienza industriale in Business Development, ingegneria e costruzione, nonché Operation & Maintenance (O&M) di impianti rinnovabili, con la strategia di investimento a lungo termine di QIA, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione delle due società. Lavoreremo insieme per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili nell’Africa subsahariana, contribuendo al perseguimento continuo dei suoi ambiziosi obiettivi in questo settore sfruttando l’immenso potenziale rinnovabile della regione e contribuendo a un modello di sviluppo economico più sostenibile in questa parte del mondo”.

Commentando l’annuncio, Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud, Amministratore Delegato di QIA, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Enel Green Power per investire nella generazione di energia pulita nell’Africa subsahariana. QIA si impegna a sostenere la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio e riteniamo che questo investimento possa avere un impatto ambientale e sociale significativo. Condividiamo una visione comune con Enel nel sostenere gli sforzi di decarbonizzazione e riteniamo che questo investimento rappresenti un’ottima opportunità per sviluppare e far crescere una piattaforma leader nel settore delle energie rinnovabili nella regione.”

Durante questa prima fase, l’operazione prevede l’acquisizione da parte di QIA del 50% della partecipazione di EGP in quattro progetti in costruzione in Sud Africa e due impianti operativi nello stesso Paese e in Zambia, per una capacità totale pari a circa 800 MW. L’operazione complessiva è condizionata all'”approvazione del cambio di controllo” e all'”approvazione delle competenti autorità antitrust” da parte delle istituzioni e delle autorità di regolamentazione competenti. Nell’ambito dell’operazione, EGP e QIA daranno vita a una nuova entità legale per gli sviluppi futuri in Africa subsahariana. A seguito del perfezionamento dell’operazione, si dovrebbe poi procedere a raggruppare tutte le entità legali in un’unica joint venture.

L’accordo prevede che EGP sia responsabile dello sviluppo di ciascun progetto, mentre la joint venture ha il diritto di investire nei progetti a seguito del completamento con esito favorevole della fase di sviluppo da parte di EGP e l’ottenimento di eventuali approvazioni normative richieste. A quel punto, la joint venture si occuperà del finanziamento e della costruzione dei nuovi progetti per le energie rinnovabili.

Quest’operazione complessiva rientra nel quadro del modello di business di “Stewardship”, in linea con il Piano strategico 2021-2023 di Enel, in cui il Gruppo offre importanti servizi, prodotti o know-how mediante piattaforme che mobilitano gli investimenti da parte di terzi per massimizzare la creazione di valore. EGP, anche attraverso le controllate a livello locale, sosterrà ciascun progetto nella joint venture rispetto alle attività di finanziamento, costruzione ed esercizio.