Enel, Global Trading rinominata Global Energy & Commodity Management

editato in: da

(Teleborsa) – Enel annuncia che la linea di business Global Trading è stata rinominata Global Energy and Commodity Management per riflettere i cambiamenti implementati negli ultimi anni per allinearsi al modello di business e al mix di generazione del Gruppol, incentrati su energie rinnovabili, decarbonizzazione e sostenibilità.

Claudio Machetti, Responsabile della business unit, sottolinea che il nuovo nome “è il risultato del lungo viaggio che la nostra linea di business ha iniziato alcuni anni fa per rispecchiare l’evoluzione della mission del Gruppo Enel” e della “forte attenzione” a energie rinnovabili, decarbonizzazione e mercato wholesale.

La forte e costante crescita della produzione da energie rinnovabili, nonché la riduzione dell’incidenza degli impianti termici sul portafoglio del Gruppo, ha prodotto un profondo cambiamento nella linea di business, che è oggi più focalizzata sui mercati dell’energia elettrica, vendita all’ingrosso, ottimizzazione e hedging della produzione piuttosto che sulle attività di approvvigionamento di combustibili. Ad esempio, dal 2014, gli acquisti di carbone del Gruppo sono diminuiti di circa il 95%, mentre l’attività di hedging è stata ampiamente diversificata, con un aumento del 150% dei volumi gestiti, portando a un robusto miglioramento della redditività nonché a un portafoglio integrato in gestione più equilibrato e resiliente.

Il nuovo nome riflette poi cambiamenti strutturali derivanti dalla crescente interazione tra l’unità centrale e le varie linee di Energy Management nei paesi in cui il Gruppo opera, a causa della crescente attività sui diversi mercati locali dell’elettricità wholesale. Infine, integra il concetto di sostenibilità nell’attività propria della linea di business, come dimostra l’evoluzione della sua unità Global Fuels in Global Fuels, Logistic and Circular Management, che, facendo leva sui principi dell’economia circolare adottati dal Gruppo, punterà sulle spedizioni e la logistica, nonché sul riciclaggio creando valore dalle materie prime secondarie, dai materiali a fine vita o dai beni usati del Gruppo