Enel Fundation scelta come partner di corse elettriche Extreme E

(Teleborsa) – Extreme E, pionieristica serie di corse fuoristrada elettriche, ha annunciato che Enel Foundation diventerà suo Founding Scientific Partner.

“Extreme E vedrà competere SUV elettrici in località estreme di tutto il mondo, che hanno subito danni o sono interessate da problemi climatici o ambientali, promuovendo la mobilità elettrica per aiutare a preservare l’ambiente e proteggere il pianeta”, spiega una nota.

Enel Foundation (Gruppo Enel), in quanto membro e coordinatore del Comitato Scientifico, fornirà consulenze a Extreme E sui Programmi di Legacy e co-dirigerà le attività di ricerca svolte con il team di scienziati di fama mondiale in ciascuno degli ecosistemi in cui si svolgeranno le gare nonché a bordo del fiore all’occhiello delle serie, la base galleggiante St. Helena.

Alejandro Agag, Fondatore e Amministratore Delegato di Extreme E, ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di dare il benvenuto a Enel Foundation come Founding Scientific Partner di Extreme E. Enel Foundation è un partner globale estremamente stimato che rafforzerà il Comitato Scientifico con l’accesso a un immenso numero di progetti di ricerca, sfruttando le vaste conoscenze dei suoi fondatori e dei suoi partner accademici e istituzionali per coinvolgere al meglio il nostro pubblico globale nei Programmi di Legacy. Questa partnership fornirà una perfetta piattaforma complementare, in quanto cerca di rafforzare e amplificare le ricerche che i nostri scienziati intendono portare avanti attraverso la ridiffusione dei risultati emersi all’interno della comunità scientifica e l’informativa al grande pubblico e oltre. La partnership aiuterà a garantire che stiamo sviluppando e allargando la conversazione, contribuendo al contempo con ricerche significative e potenziali soluzioni”.

Carlo Papa, Direttore di Enel Foundation ha aggiunto: “Siamo onorati di far parte del Comitato Scientifico di Extreme E. Convergenza è la parola d’ordine nella nuova normalità che stiamo tutti affrontando. Scienza e sport assieme possono aiutare a vincere la gara verso un futuro sostenibile – resiliente, equo e circolare – alimentata da un’elettricità accessibile, affidabile e sostenibile distribuita a tutti in modo intelligente”.