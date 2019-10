Enel, Fondazione Centro Studi riconosciuta Best Organization Brand al CHARGE Award

editato in: da

(Teleborsa) – Promuovere il dibattito scientifico e studiare gli scenari globali del settore energetico. Sono gli elementi che hanno permesso alla Fondazione Centro Studi Enel di ottenere il riconoscimento ai CHARGE Awards 2019 nella categoria Best Organization Brand, come migliore associazione nella ricerca, analisi e condivisione dei più importanti temi d’attualità del settore.

La Fondazione Centro Studi Enel è un’organizzazione no profit indipendente, fondata dal Gruppo Enel, che si occupa di iniziative a supporto della transizione energetica globale, verso un futuro sempre più sostenibile. Attiva a livello globale, la Fondazione Centro Studi Enel rappresenta inoltre una piattaforma scientifica di ricerca che coinvolge nei propri studi i più importanti attori della comunità imprenditoriale. Per le sue attività di ricerca e formazione in ambito energetico, la Fondazione Centro Studi Enel si avvale di partnership con alcune delle più importanti istituzioni accademiche e centri di ricerca in Italia e all’estero.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Reykjavík in occasione della conferenza Charge Energy Branding, alla sua quarta edizione, nata per promuovere scambio di buone pratiche tra le aziende del settore nella gestione dei marchi e rapporto con i clienti. Durante la conferenza, realizzata in uno dei Paesi con maggiore tradizione nel campo delle energie rinnovabili grazie allo sfruttamento della geotermia, la Fondazione Centro Studi Enel ha illustrato i risultati dello studio Just E-volution 2030 realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti, sugli effetti e le opportunità offerti dalla transizione energetica sulla produzione industriale e l’occupazione.

La giuria dei CHARGE Awards, formata da esperti e professionisti del mondo accademico e della comunicazione, è partita dalla valutazione di 86 aziende tra le quali sono state individuate le 25 finaliste che sono state suddivise in otto categorie: Organization, Established, Challenger, Green, B2B, Transmission, Distribution e Product & Innovation.