Enel firma accordi di capacity storage negli USA

(Teleborsa) – Enel al lavoro negli Stati Uniti. Tramite la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, Inc. (EGPNA), la società elettrica italiana ha concluso tre Capacity Storage Agreement con la utility californiana Pacific Gas and Electric (PG&E) per una capacità totale di 85 MW/340 MWh. In base agli accordi, Enel costruirà gli impianti stand-alone di accumulo di energia a batterie agli ioni di litio di Kingston, Cascade e Sierra, ubicati in California.

“La firma di questi accordi segna un importante passo avanti del nostro piano per rafforzare la presenza del Gruppo sul mercato dell’accumulo di energia ed espandere questa attività negli Stati Uniti, e in particolare in California, che sono all’avanguardia nello sviluppo di questo mercato” ha dichiarato Enrico Viale, responsabile della divisione Global Thermal Generation di Enel. “Le applicazioni su scala industriale dei sistemi di accumulo sono una area di interesse prioritaria per Enel perché offrono grandi benefici in termini di bilanciamento e affidabilità della rete. Siamo orgogliosi dei progressi compiuti finora in questo campo e siamo pronti ad ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di soluzioni di storage”.

I sistemi di accumulo di energia saranno collegati direttamente alla rete di PG&E e caricheranno le batterie agli ioni di litio nei momenti di maggiore disponibilità di energia rinnovabile. L’energia accumulata nelle batterie verrà poi restituita alla rete durante le fasi di picco della domanda, aumentando l’affidabilità della rete e riducendo le congestioni.

Gli impianti di accumulo dovrebbero entrare in funzione entro il 2023, previo ottenimento di autorizzazioni regolamentari e locali.

Positivo il titolo Enel a Piazza Affari: +1,21%.