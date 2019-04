Enel, Equita conferma “buy” dopo aumento quota in Enel Americas

editato in: da

(Teleborsa) – Gli analisti di Equita confermano il giudizio su Enel a seguito dell’incremento di partecipazione in Enel Americas dal 51,8% al 56,4% circa. L’aumento è dovuto al regolamento di due operazioni di share swap stipulate con un istituto finanziario nell’ottobre 2018 per acquisire fino a un massimo del 5% del capitale di Enel Américas, come annunciato a suo tempo al mercato.

Il titolo Enel si muove con debolezza a Piazza Affari mostrando una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa del gruppo energetico, che fa peggio del mercato di riferimento.

Le implicazioni di medio periodo di Enel confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,684 Euro con primo supporto visto a 5,612. Le attese sono per un’estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,574.