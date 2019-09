editato in: da

(Teleborsa) – Enel è entrata a far parte dello Stoxx 50, l’indice azionario delle principali aziende dell’Eurozona che comprende una rappresentazione dei principali settori industriali.

Dall’inizio dell’anno il titolo Enel ha registrato un aumento del 40% circa, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di quasi 68 miliardi di euro. Enel si registra infatti come primo Gruppo per valore nel mercato italiano e il primo nel settore delle utility in Europa.