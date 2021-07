Enel, Enel Finance riacquista obbligazioni per 6 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Finance International, la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, riacquisterà per cassa quattro delle sue obbligazioni convenzionali, come identificate di seguito, garantite da Enel, per un ammontare nominale complessivo di 6.000.000.000 di dollari USA, a seguito dell’esercizio di un’opzione di rimborso prevista nei documenti di offerta delle rispettive obbligazioni.

Il riacquisto – spiega una nota – viene effettuato nell’ambito della strategia del Gruppo Enel per accelerare ulteriormente il raggiungimento dei suoi obiettivi legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, fissato al 48% nel 2023 e oltre il 70% nel 2030, e per ottimizzare la struttura delle passività del Gruppo mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito.