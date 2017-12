Enel, EGP vince gara Brasile per nuovo impianto eolico

(Teleborsa) – Enel, attraverso la controllata brasiliana per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participacoes (EGPB), si è aggiudicata il diritto di concludere contratti ventennali per la fornitura di energia relativi alla produzione di tre impianti eolici, per un totale di 618 MW di nuova capacità complessiva.

L’aggiudicazione del contratto arriva all’esito della gara pubblica A-6 indetta dal governo federale brasiliano tramite l’autorità per l’energia ANEEL. E’ previsto un investimento complessivo da parte del Gruppo Enel pari a circa 750 milioni di dollari per la costruzione dei tre impianti, in linea con gli investimenti delineati nell’attuale Piano Strategico.

Il Gruppo si è aggiudicato contratti di fornitura di energia per una capacità rinnovabile superiore a quella di qualsiasi altro partecipante alla gara odierna. Il successo segue l’aggiudicazione dei contratti per 388 MW1 di capacità solare, più di ogni altro partecipante per quella tecnologia, nella recente gara brasiliana A-4 sulle rinnovabili. Le due aggiudicazioni di questa settimana prevedono una nuova capacità complessiva pari a oltre 1 GW ed un investimento totale di circa 1 miliardo di dollari.