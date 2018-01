(Teleborsa) – Inizio di ottava all’insegna delle vendite per Enel e Snam, che cedono a Piazza Affari rispettivamente l’1,86% e l’1,96%.

I due titoli energetici accusano lo stacco cedola relativo all’acconto sul dividendo del 2017 che è pari a 0,105 euro per azione per Enel e a 0,0862 euro per azione per Snam.