ENEL, De Paoli: “Finanza Sostenibile continua a indicare via da seguire”

(Teleborsa) – “La Finanza Sostenibile continua a indicare la via da seguire”. Alberto de Paoli, Cfo del Gruppo Enel, ha accolto favorevolmente la notizia dell’emissione di un Sustainability-Linked bond da parte di Suzano, azienda brasiliana di cellulosa e carta.

“Consentitemi di fare le mie congratulazioni all’azienda brasiliana di cellulosa e carta Suzano per l’emissione del suo primo Sustainability Linked-Bond. Con questo collocamento, – ha commentato de Paoli – un’altra importante società aderisce al trend che abbiamo lanciato con l‘SDG-Linked Bond emesso lo scorso anno, confermando che la Finanza Sostenibile avrà un ruolo sempre più cruciale nelle strategie di business. Ci auguriamo – ha concluso – che altre aziende si uniscano a noi in questo viaggio per creare valore per tutti “.