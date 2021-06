Enel Cuore con Caritas Ambrosiana per nuovo centro diurno per senzatetto a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Sotto i binari della Stazione Centrale di Milano, in via Sammartini 116, ha aperto i battenti il centro diurno polifunzionale “Antonio Bassanini e Alessandra Tremontani”. Reso possibile dalla collaborazione tra Caritas Ambrosiana, Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS Italiane, Fondazione Cariplo, Enel Cuore e la famiglia Bassanini, il nuovo servizio offrirà alle persone senza dimora l’occasione per prendersi una pausa dalla fatica della vita di strada. Vi potranno accedere gli ospiti del Rifugio Caritas, l’ostello per senza tetto che sorge proprio accanto, ma anche le persone gravemente emarginate senza distinzione di sesso o nazionalità che vivono in città e che vogliono trascorrere qualche ora della giornata in un ambiente confortevole e in un clima di serenità.

Il centro, grande quasi 400 metri quadrati, è stato realizzato all’interno di un tunnel ferroviario adibito a magazzino e poi dismesso. I lavori di ristrutturazione hanno reso possibile la creazione di ambienti destinati a diverse attività. Sotto il soffitto a volta della struttura originaria si sviluppano due grandi sale polifunzionali, una al piano terra e l’altra su di un soppalco, dalle quali si accede alla sala ristoro, alla lavanderia, agli uffici e ai bagni.

“Questo nuovo spazio di accoglienza della Caritas aperto in via Sammartini 116, proprio accanto al nostro Centro Aiuto Stazione Centrale al 120 – ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala – è un ulteriore segnale di solidarietà e concretezza rivolta a poveri e senzatetto e contribuisce alla costruzione di una rete di assistenza e di accompagnamento ad una nuova possibilità, a ricevere ascolto e vicinanza. Ringrazio Caritas Ambrosiana per questa nuova importante iniziativa che dopo la storica esperienza di Fratel Ettore e del suo rifugio, rinnova la propria presenza in questa zona”.

“La realizzazione del nuovo centro diurno della Caritas Ambrosiana è un esempio concreto di cosa sia possibile fare quando terzo settore, istituzioni pubbliche e aziende private uniscono le forze per dare una risposta efficace ed innovativa alle fragilità sociali – ha dichiarato Michele Crisostomo, Presidente di Enel ed Enel Cuore -. Il nuovo Centro è pensato non solo per dare sostegno materiale a chi è in difficoltà, ma per rompere l’isolamento, in modo che, attraverso l’inclusione e la partecipazione, si riaccenda la dignità della persona. Enel Cuore è impegnata per far sì che iniziative come questa siano sempre più diffuse sul territorio. Nel ripartire, non possiamo perdere di vista la centralità delle persone, di tutte le persone, consapevoli che la ripartenza sarà piena solo se saremo capaci di riallacciare i fili spezzati della socialità proprio dove il disagio economico e sociale colpisce di più”.