Enel costruirà cinque nuovi impianti alimentati da energia rinnovabile in Brasile

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Green Power, attraverso la sua controllata brasiliana, ha avviato la realizzazione di cinque nuovi impianti alimentati da energia rinnovabile nel nord-est del Brasile, quattro centrali eoliche e un impianto fotovoltaico, per un totale di 1,3 GW di nuova capacità. La società sta realizzando la centrale eolica da 396 MW Lagoa dos Ventos III e l’impianto fotovoltaico da 256 MW São Gonçalo III nello stato di Piauì, mentre gli altri tre impianti eolici – Morro do Chapéu Sul II (353 MW), Cumaru (206 MW) e Fontes dos Ventos II (99 MW) – si trovano rispettivamente negli Stati di Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Il primo, in particolare, si trova nel comune di Dom Inocêncio, nello stato di Piauí, dove la società sta già costruendo l’impianto eolico Lagoa dos Ventos (716 MW), il più grande parco eolico di Enel Green Power a livello globale.

“L’avvio della costruzione di 1,3 GW di nuova capacità rinnovabile rappresenta un traguardo senza precedenti nella storia della nostra società in Brasile, specialmente considerando le sfide imposte dallo scenario globale attuale – ha affermato Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power – Questi nuovi progetti rafforzeranno ulteriormente la nostra posizione di leader nel mercato dell’energia solare ed eolica in Brasile, sottolineando allo stesso tempo il nostro impegno verso lo sviluppo del settore dell’energia rinnovabile per diversificare il mix energetico del Paese e contribuire allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali nelle quali siamo presenti”.

Il Gruppo Enel investirà circa 5,6 miliardi di real brasiliani per la realizzazione di questi progetti, pari a circa 1,1 miliardi di dollari USA. I nuovi impianti saranno principalmente supportati da contratti di fornitura energetica negoziati con clienti corporate nel mercato libero brasiliano dell’energia e si prevede che saranno operativi già nel 2021, ad eccezione di Lagoa dos Ventos III, il cui avvio delle attività è previsto per il 2022.

Una volta pienamente operativi, i cinque nuovi impianti saranno in grado di generare più di 5,5 TWh di energia all’anno, evitando l’emissione di circa 3 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. In Brasile il Gruppo Enel, attraverso le sue controllate EGPB ed Enel Brasil, dispone di una capacità installata rinnovabile di più di 3,4 GW, di cui 1.210 MW provengono da impianti eolici, 979 MW da impianti fotovoltaici e 1.269 MW da impianti idroelettrici.