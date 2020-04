ENEL corre in Borsa, Oddo Bhf alza prezzo obiettivo a 7,8 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Pur rispondendo a esigenze fondamentali, il settore delle utility non è immune all’impatto della crisi sanitaria in corso. Se diversi gruppi hanno deciso di ritirare la guidance finanziaria per il 2020 altre società, tra cui Enel hanno confermato il proprio Piano per l’anno in corso. È quanto emerge dal Rapporto di Oddo Bhf.

Enel, in particolare, – si legge nel documento – mostra una posizione rassicurante non solo per il 2020, con la conferma del Piano strategico presentato nel novembre 2019, ma anche per il 2021. Gli analisti di Oddo hanno, quindi alzato da 7 a 7,8 euro il prezzo obiettivo di Enel, con conferma di un giudizio Buy.

L’apporto derivante dalla produzione di energia in Italia – sottolineano gli analisti – è marginale all’interno del Gruppo e, a dispetto dell’ingresso nel mercato libero dopo il 2020, Enel ha tempo per consolidare le sue vendite e mantenere un adeguato margine di prezzo.

Frattanto, il titolo Enel oggi in Borsa mantiene un andamento effervescente, con un progresso del 2,4%.