Enel, concluso contratto per 34 MW in Australia

(Teleborsa) – Enel si aggiudica un contratto quindicennale da 34 MW per la produzione dell’energia e dei certificati verdi generati dal parco solare “Cohuna Solar Farm”, situato nello Stato australiano di Victoria. Il Gruppo, attraverso la controllata Enel Green Power Australia, investirà 42 milioni di dollari USA nell’impianto, la cui costruzione dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2019 per entrare in funzione entro la fine dell’anno stesso. Il progetto sarà sviluppato in cooperazione con l’azienda locale Leeson Group.

“Con questo traguardo, Enel Green Power compie un ulteriore passo avanti nella sua strategia di crescita in Australia,” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile Enel Green Power (EGP). “Il progetto solare Cohuna contribuirà al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dello Stato di Victoria nel campo delle rinnovabili, in linea con la nostra visione globale”.