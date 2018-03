Enel completa il primo impianto eolico in Sud Africa

editato in: da

(Teleborsa) – Enel, attraverso la sua controllata Enel Green Power RSA, ha completato e connesso alla rete l’impianto eolico di Nojoli, nella provincia di Eastern Cape, in Sud Africa. Nojoli è il primo impianto eolico del Gruppo Enel ad entrare in produzione in Sud Africa.

“Il completamento dell’impianto di Nojoli dimostra il nostro costante impegno nei confronti del Renewable Independent Power Producer Procurement Programme promosso dal Governo Sudafricano”, ha dichiarato Bill Price, Country Manager di Enel in Sud Africa.

Con una capacità installata totale di 88 MW, il nuovo parco eolico sarà in grado di generare oltre 275 GWh all’anno, equivalenti al fabbisogno di consumo annuale di quasi 86 mila famiglie sudafricane, evitando così l’emissione in atmosfera di più di 251 mila tonnellate di CO2 all’anno.

L’energia prodotta dal nuovo impianto sarà venduta all’utility sudafricana Eskom in base ad un contratto per la fornitura di energia di durata ventennale, che Enel si è aggiudicata nell’ottobre 2013, nell’ambito del programma promosso dal Governo Sudafricano.