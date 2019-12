Enel, Bianchi lascia presidenza Comitato nomine

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consigliere Alberto Bianchi ha fatto pervenire a Enel una comunicazione in cui dichiara di “rimettere irrevocabilmente, per motivi personali“, l’incarico di Presidente del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, che gli era stato affidato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2017.

Bianchi mantiene comunque la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Enel, nonché dello stesso Comitato per le Nomine e le Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate.

In occasione della prossima riunione il Consiglio di Amministrazione di Enel provvederà a designare al proprio interno il nuovo Presidente del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni.