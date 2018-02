Enel avvia produzione di nuovo parco eolico in Brasile

(Teleborsa) – Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili brasiliana Enel Green Power Brasil Participações (EGPB), ha avviato la produzione dell’impianto eolico Morro do Chapéu Sul, che ha una capacità installata totale di 172 MW ed è ubicato nello stato nord-orientale di Bahia in Brasile.

Enel ha investito circa 380 milioni di dollari nella costruzione dell’impianto, nel quadro degli investimenti previsti nell’attuale piano strategico, usando risorse proprie del Gruppo e un finanziamento a lungo termine erogato dalla Banca di sviluppo brasiliana.

“L’entrata in esercizio di Morro do Chapéu segna un nuovo importante traguardo nel consolidamento della nostra presenza eolica in Brasile, dopo i successi conseguiti nella gara A-6 alla fine dell’anno scorso” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile della divisione Global Renewable Energies di Enel, Enel Green Power (EGP). “Con questa ultima aggiudicazione, costruiremo oltre 600 MW di nuova capacità eolica”.

Morro do Chapéu Sul è composto da sei parchi eolici, con una capacità installata totale di 172 MW: quattro dei parchi eolici sono supportati da contratti di fornitura energetica ventennali stipulati con un pool di società brasiliane di distribuzione di energia elettrica, mentre gli altri due parchi eolici saranno supportati da un contratto di acquisto ventennale (PPA) siglato sul mercato libero per l’energia.

In Brasile il Gruppo Enel, tramite le controllate EGPB ed Enel Brasil, ha una capacità installata totale in rinnovabili di circa 2,8 GW.