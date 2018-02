Enel avvia produzione dell’impianto solare Horizonte

(Teleborsa) – Enel, tramite la controllata per le rinnovabili brasiliana Enel Green Power Brasil Participações, ha dato il via alla produzione dell’impianto solare Horizonte da 103 MW, ubicato nella municipalità di Tabocas do Brejo Velho, nello stato nordorientale di Bahia.

“L’entrata in esercizio di Horizonte segna un nuovo progresso del Gruppo sul mercato solare brasiliano, dove in poco più di otto mesi abbiamo aggiunto quattro impianti per una capacità totale di 807 MW, compreso il più grande parco fotovoltaico attualmente in funzione in Sud America, Nova Olinda” ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile della Divisione Globale Energie Rinnovabili di Enel, Enel Green Power.

Il Gruppo ha investito circa 110 milioni di dollari nella costruzione di Horizonte.