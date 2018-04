Enel avvia la costruzione del suo primo parco eolico in Illinois

editato in: da

(Teleborsa) – Enel vola in Illinois. Attraverso la controllata per le rinnovabili statunitense Enel Green Power North America, Inc. (EGPNA), la multinazionale dell’energia ha dato il via ai lavori per la costruzione di HillTopper da 185 MW, il suo primo parco eolico nello stato americano dell’Illinois. Il nuovo impianto è supportato da due accordi di fornitura energetica di lungo termine (PPA) e venderà parte dell’energia generata a Bloomberg LP e a General Motors.

“L’avvio della costruzione di HillTopper è un nuovo importante passo nella nostra espansione sul mercato statunitense delle rinnovabili e gli accordi di PPA con Bloomberg LP e General Motors testimoniano l’interesse delle grandi aziende verso le nostre soluzioni energetiche personalizzate”, ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile Enel Green Power, la Divisione globale Energie Rinnovabili di Enel. “Con questi accordi i nostri clienti potranno accedere ad energia pulita per raggiungere i target nel campo delle rinnovabili, centrando al contempo i propri obiettivi economici, mentre Enel manterrà un flusso di ricavi certo e a lungo termine”

L’investimento nella costruzione di HillTopper, situato nella contea di Logan, ammontano a circa 325 milioni di dollari USA e si iscrivono in quelli previsti dall’attuale piano strategico del Gruppo. L’impianto è stato acquistato dallo sviluppatore Swift Current Energy e dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2018. A regime, HillTopper sarà in grado di generare circa 570 GWh all’anno.