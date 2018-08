Enel avvia la costruzione del progetto solare Ngonye

editato in: da

(Teleborsa) – Enel Green Power (EGP), la divisione globale per le energie rinnovabili del Gruppo Enel, ha avviato i lavori di costruzione di Ngonye, un impianto solare fotovoltaico da 34 MW.

L’impianto – il primo del Gruppo nello Zambia – si trova nella Lusaka South Multi-Facility Economic Zone, nella parte meridionale del paese. Ngonye fa parte del programma Scaling Solar del Gruppo della Banca Mondiale attuato dalla Industrial Development Corporation (IDC) dello Zambia, la società da cui nel giugno 2016 Enel si è aggiudicata il diritto alla proprietà, allo sviluppo, al finanziamento, alla

Enel investirà circa 40 milioni di dollari USA nella costruzione di Ngonye, il cui completamento è atteso nel primo trimestre del 2019. A giugno, il Gruppo Enel ha firmato con IDC un accordo di finanziamento di circa 34 milioni di dollari USA per la costruzione dell’impianto solare, che prevede prestiti senior fino a 10 milioni di dollari USA della International Financing Corporation (IFC) (Gruppo Banca Mondiale), fino a 12 milioni di dollari USA dal programma IFC-Canada Climate Change Program e fino a 11,75 milioni di dollari USA dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

L’impianto solare Ngonye, che sarà di proprietà di una società veicolo controllata da EGP per l’80% e da IDC per il restante 20%, commercializzerà l’energia prodotta nel quadro di un accordo di fornitura energetica di 25 anni siglato con ZESCO, una utility di proprietà statale. A regime, l’impianto dovrebbe produrre circa 70 GWh all’anno, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 45 mila tonnellate di CO2 l’anno.

Lo Zambia, dove il consumo di elettricità registra una crescita media annua di circa il 5-6%, ha una significativa necessità di diversificare il mix di generazione, attualmente dominato dall’idroelettrico, e mira ad aumentare la sicurezza e la qualità dell’approvvigionamento, incoraggiando nel contempo l’elettrificazione delle aree rurali. Per questo, il governo dello Zambia ha lanciato una serie di iniziative per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, con particolare attenzione all’energia fotovoltaica, fissando l’obiettivo di installare fino a 600 MW di energia solare nei prossimi due o tre anni.