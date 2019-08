Enel avvia la costruzione del più grande impianto solare del Cile

editato in: da

(Teleborsa) – Enel, attraverso la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power Chile, ha avviato la costruzione di Campos del Sol che con circa 382 MW di capacità installata è il più grande impianto solare attualmente in costruzione nel Paese, con un investimento previsto di 320 milioni di USD.

“L’inizio della costruzione di Campos del Sol segna un’importante traguardo per Enel Green Power in Cile – dichiara Antonio Cammisecra, Responsabile di Enel Green Power – Con la realizzazione del più grande progetto solare del Paese, rafforziamo il nostro impegno per la decarbonizzazione e confermiamo ancora una volta il nostro ruolo di leader nella transizione energetica cilena. L’attenzione alla sostenibilità del progetto, così come il profilo innovativo, mirano a massimizzare i benefici per il Gruppo e i suoi stakeholder, in linea con la nostra strategia basata sulla sostenibilità e l’innovazione come fattori chiave per la creazione di valore”.

Campos del Sol entrerà in esercizio la fine del 2020 e si stima che genererà circa 1.160 GWh all’anno, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 900 mila tonnellate di anidride carbonica.

L’impianto sarà composto da circa un milione di pannelli fotovoltaici a doppia faccia, una tecnologia che massimizza la generazione di energia catturando la radiazione solare da entrambi i lati del pannello, generando in media il 12% in più di elettricità rispetto ai moduli convenzionali.

Come parte del processo di sviluppo, Enel Green Power Chile ha avviato un dialogo permanente con cinque comunità locali ‘Colla’, che includono circa 100 persone, per identificare azioni di mitigazione di impatto e opportunità di generazione di valore per queste comunità.